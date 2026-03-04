Женщины на производстве: сотрудницы Омского НПЗ ломают стереотипы о «мужских» профессиях

Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших и технологически развитых предприятий топливно-энергетического комплекса России. Завод был основан в 1955 году и за почти 70 лет работы стал ключевым звеном в обеспечении страны нефтепродуктами. Особый вклад в развитие индустрии вносят женщины, ученые и инженеры. Разрушая стереотипы, они год за годом подтверждают, что сложная нефтехимия и масштабное производство — это их сильная сторона. Женщины принимали участие в основании и вводе в эксплуатацию Омского нефтеперерабатывающего завода еще в 50-е годы прошлого столетия.
Сегодня на предприятии трудятся около 3600 человек, 30 процентов из них — женщины. В преддверии Международного женского дня «Комсомольская правда» познакомилась с сотрудницами предприятия, на плечи которых ложится важная и ответственная работа. Они работают в самых разных сферах производственных процессов: от лабораторного анализа до инженерного моделирования и экологического контроля.
Современный Омский НПЗ представляет собой высокотехнологичный комплекс с автоматизированными процессами производства. Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, авиакеросин и другую продукцию, которая обеспечивает работу транспорта по всей стране. Завод постоянно модернизируется, внедряет цифровые технологии и экологические решения.
Влада Савельева работает лаборантом химического анализа в центральной заводской лаборатории Омского НПЗ. Когда она была маленькой, всегда хотела стать либо ученым, либо врачом. Химия в 8 классе поразила и удивила ее, поэтому она решила связать свою жизнь с химической технологией. Влада ценит свою работу. От ее знаний и внимательности зависит качество продукта. Через свою работу она влияет на сферу нефтепереработки и жизнь каждого, кто сталкивается с топливом.
Виктория Грушецкая — главный специалист управления оперативного планирования и комплексного анализа производства. Ей всегда нравились математика, точные науки и цифры. На предприятии Виктория работает уже 30 лет. Завод подарил ей не только карьеру, но и семью. Она познакомилась с мужем во время практики, сейчас у нее два взрослых сына и трехмесячная внучка. Виктория считает, что настало время передавать свои знания молодым специалистам.
Анастасия Бук — главный специалист по охране окружающей среды. В детстве она мечтала связать жизнь со спортом и более 7 лет занималась фехтованием. Но в 11 классе ей приглянулась химия. На заводе она работает уже 8 лет, пройдя путь от простого инженера до главного специалиста. Работа заключается в разработке природоохранной разрешительной документации и проверке соблюдения всех требований.
Марина Кудрявцева — специалист управления инженерного моделирования. В детстве она колебалась между карьерой модели и архитектора, но вкусы поменялись в сторону химии и физики. Отдел занимается инженерными моделями и готовит исходные данные для планирования производства. Она курирует две установки и следит за параметрами их работы. Сейчас девушка обучается в магистратуре и пишет диссертацию.
В рамках школы «СУС-вуз» предприятие приветствует поступление девушек на технические направления. Технология, механика, энергетика, метрология звучат сложно, но девушки хорошо с этим справляются. Каждый день, минуя стереотипы, эти женщины посвящают свою жизнь чему-то масштабному и получают признание и любовь.