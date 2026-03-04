Женщины на производстве: сотрудницы Омского НПЗ ломают стереотипы о «мужских» профессиях

Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших и технологически развитых предприятий топливно-энергетического комплекса России. Завод был основан в 1955 году и за почти 70 лет работы стал ключевым звеном в обеспечении страны нефтепродуктами. Особый вклад в развитие индустрии вносят женщины, ученые и инженеры. Разрушая стереотипы, они год за годом подтверждают, что сложная нефтехимия и масштабное производство — это их сильная сторона. Женщины принимали участие в основании и вводе в эксплуатацию Омского нефтеперерабатывающего завода еще в 50-е годы прошлого столетия.