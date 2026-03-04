Самарцы массово лепят снеговиков с приходом оттепели в марте

В начале марта с приходом оттепели в Самаре местные жители начали массово лепить снеговиков. Творения можно заметить во многих дворах города и у Волги.
«И детвора и взрослые вместе с ними лепят снежных баб. У нас во дворе можно увидеть даже иглу эскимосов, в ней есть отверстие, куда детки могут залезть», — поделилась женщина с «КП-Самара».
А если прогуляться вдоль набережной Волги, получится увидеть целую галерею снежных творений. В такую погоду мокрый снег легко поддается лепке фигур.
Напомним, в марте температура воздуха в Самаре ожидается в пределах нормы, она составит −1,6…-4,4 °C. Это около средних многолетних значений. Месячное количество осадков тоже предполагается близким к норме.