Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы массово лепят снеговиков с приходом оттепели в марте

В Самаре во дворах можно заметить разные снежные фигуры.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В начале марта с приходом оттепели в Самаре местные жители начали массово лепить снеговиков. Творения можно заметить во многих дворах города и у Волги.

«И детвора и взрослые вместе с ними лепят снежных баб. У нас во дворе можно увидеть даже иглу эскимосов, в ней есть отверстие, куда детки могут залезть», — поделилась женщина с «КП-Самара».

А если прогуляться вдоль набережной Волги, получится увидеть целую галерею снежных творений. В такую погоду мокрый снег легко поддается лепке фигур.

Напомним, в марте температура воздуха в Самаре ожидается в пределах нормы, она составит −1,6…-4,4 °C. Это около средних многолетних значений. Месячное количество осадков тоже предполагается близким к норме.