Заслуженный изобретатель России и профессор ВГТУ умер в Воронеже

В Воронеже скончался доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и механики ВГТУ Дмитрий Хван. Его не стало в понедельник, 2 марта, в возрасте 83 лет. Печальной новостью поделился ректор вуза Дмитрий Проскурин.
Дмитрий Владимирович — выпускник Томского политехнического института. Всю свою жизнь он посвятил науке и высшей школе. С воронежским политехническим институтом, а затем с ВГТУ мужчину связывало более 50 лет профессиональной деятельности. Он прошёл путь от аспиранта и ассистента до профессора и заведующего кафедрой.
Дмитрий Хван является Почётным работником высшего профессионального образования России и создателем научной школы по разработке инновационных технологий повышения эксплуатационных свойств элементов конструкций на основе пластического деформирования.
Под его руководством были подготовлены и защищены шесть кандидатских и одна докторская диссертации, опубликованы десятки научных работ, изданы пять монографий и шесть учебных пособий, получено около 70 патентов на изобретения. За вклад в изобретательскую деятельность Дмитрию Владимировичу было присвоено звание «Заслуженный изобретатель РФ».