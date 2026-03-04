Заслуженный изобретатель России и профессор ВГТУ умер в Воронеже

Дмитрий Владимирович — выпускник Томского политехнического института. Всю свою жизнь он посвятил науке и высшей школе. С воронежским политехническим институтом, а затем с ВГТУ мужчину связывало более 50 лет профессиональной деятельности. Он прошёл путь от аспиранта и ассистента до профессора и заведующего кафедрой.