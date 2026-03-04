Ричмонд
Косметику из дождевых червей создают сибирские учёные

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разрабатывают натуральный компонент для косметики на основе экстракта насекомых и целомической жидкости дождевых червей вида Eisenia foetida.

Источник: НДН.ИНФО

Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Разработка призвана удовлетворить растущий спрос на натуральную косметику. Этот спрос особенно актуален в условиях санкций, затрудняющих импорт традиционных ингредиентов.

Целомическая жидкость содержит более 40 протеинов с различными действиями: цитолитическим, антиоксидантным, регенеративным и противовоспалительным. Также она включает незаменимые аминокислоты и витамины. Эти компоненты питают кожу, осветляют пигментные пятна, сужают поры, заживляют раны и замедляют старение.

Разработка омских ученых может стать альтернативой таким популярным компонентам, как муцин улитки или растительные экстракты. Новый ингредиент планируется интегрировать в кремы, гели, сыворотки и маски.

Ранее ученый НГУ раскрыл способ замедлить старение и дожить до 100 лет.

София Лавренюк.