Косметику из дождевых червей создают сибирские учёные

Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Разработка призвана удовлетворить растущий спрос на натуральную косметику. Этот спрос особенно актуален в условиях санкций, затрудняющих импорт традиционных ингредиентов.
Целомическая жидкость содержит более 40 протеинов с различными действиями: цитолитическим, антиоксидантным, регенеративным и противовоспалительным. Также она включает незаменимые аминокислоты и витамины. Эти компоненты питают кожу, осветляют пигментные пятна, сужают поры, заживляют раны и замедляют старение.
Разработка омских ученых может стать альтернативой таким популярным компонентам, как муцин улитки или растительные экстракты. Новый ингредиент планируется интегрировать в кремы, гели, сыворотки и маски.
София Лавренюк.