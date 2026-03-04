Косметику из дождевых червей создают сибирские учёные

Целомическая жидкость содержит более 40 протеинов с различными действиями: цитолитическим, антиоксидантным, регенеративным и противовоспалительным. Также она включает незаменимые аминокислоты и витамины. Эти компоненты питают кожу, осветляют пигментные пятна, сужают поры, заживляют раны и замедляют старение.