Омичи, застрявшие в Дубае, начали возвращаться домой

Женщины должны были вернуться в Омск в прошлые выходные, но из-за обстановки в Иране и закрытия воздушного пространства их рейсы были отменены. В течение нескольких дней аэропорт в Дубае был закрыт, а с 3 марта начались ограниченные вылеты в Россию. Однако омички не попали в первые рейсы и были вынуждены несколько часов ожидать, прежде чем их самолёты смогли отправиться.