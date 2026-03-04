На Левом берегу Омска отключат холодную воду

Жители омского Левобережья останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала. В среду, 11 марта, сотрудники организации проведут ремонтные работы на водопроводе по улице 2-я Солнечная. Они будут идти с 10:00 до 19:00.
Под отключение попадают следующие адреса:
ул. Волгоградская, 96; ул. 2-я Солнечная, 19к1, 27, 42 и 42к1.
Отмечается, что на пониженном давлении будут находиться:
ул. Айвазовского, 31, 33; ул. 2-я Солнечная, 33/2, 35, 35к3, 35ак1, 41а, 43, 44/1, 44 В, 45, 46А, 47, 50, 50А, 51, 52, 71, 301 и 305; ул. 1-я Солнечная, 44/3; п. Дружино; п. Горячий ключ; п. Красная горка.
«Омский водоканал просит горожан запастись водой на время ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства», — отметили в пресс-службе организации.