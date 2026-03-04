На Левом берегу Омска отключат холодную воду

Жители омского Левобережья останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала. В среду, 11 марта, сотрудники организации проведут ремонтные работы на водопроводе по улице 2-я Солнечная. Они будут идти с 10:00 до 19:00.