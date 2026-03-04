«Расследование длилось почти 5 лет»: шесть человек оправдали и освободили из-под стражи в ВКО

17 ноября 2025 года суд района Алтай признал шесть человек виновными по статье 190, часть 4, пункт 2 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Трое из них также были осуждены по статье 188, часть 3, пункт 1 УК за хищение группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Осужденные завладели правом на имущественный комплекс потерпевших — мараловодческое хозяйство в районе Алтай, причинив материальный ущерб на 80 млн тенге. Трое из них также украли спецтехнику и строящиеся туристические домики на сумму 6 млн 297 тыс. тенге. Осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, одной из них предоставлена отсрочка.