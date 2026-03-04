«Расследование длилось почти 5 лет»: шесть человек оправдали и освободили из-под стражи в ВКО

17 ноября 2025 года суд района Алтай признал шесть человек виновными по статье 190, часть 4, пункт 2 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Трое из них также были осуждены по статье 188, часть 3, пункт 1 УК за хищение группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Осужденные завладели правом на имущественный комплекс потерпевших — мараловодческое хозяйство в районе Алтай, причинив материальный ущерб на 80 млн тенге. Трое из них также украли спецтехнику и строящиеся туристические домики на сумму 6 млн 297 тыс. тенге. Осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, одной из них предоставлена отсрочка.
2 марта 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и вынесла оправдательный приговор. Основанием для отмены стали нарушения уголовно-процессуального закона: незарегистрированные заявления, сообщения и рапорт о нарушениях на основе гражданско-правовой сделки, не признанной судом недействительной.
Заявления потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности были мотивированы неисполнением обязательств по договору купли-продажи имущественного комплекса от 02.10.2019, заключенного между ним и ТОО. Согласно статье 179, часть 1, пункт 2 УПК, заявления о нарушениях, основанных на неисполнении гражданско-правовых сделок, не подлежат регистрации.
Судебная коллегия установила, что досудебное расследование началось без законных оснований, что повлекло недействительность следственных действий и процессуальных решений. Досудебное расследование длилось почти 5 лет, восемь раз прекращалось из-за отсутствия состава уголовного правонарушения, но постановления об этом отменялись прокуратурой области.
Оправданные лица освобождены из-под стражи, за ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Гражданский иск потерпевших оставлен без рассмотрения, вынесено частное постановление в адрес прокурора Восточно-Казахстанской области и начальника ДП региона.