Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске запускают телепроект о боевых искусствах

Авторы проекта планируют рассказывать о спортивных залах, видах единоборств, известных спортсменах прошлых лет.

Источник: Аргументы и факты

В Омске готовится к запуску новый телевизионный и интернет-проект «Региональный справочник боевых искусств». Инициативная группа решила создать отдельную программу, посвященную единоборствам, которые пользуются огромной популярностью в регионе. Авторы проекта объехали несколько спортивных залов, чтобы узнать у ведущих тренеров и руководителей федераций, нужен ли такой проект омским спортсменам.

Директор спортивной школы № 21, мастер спорта по боксу Илья Гоздев идею поддержал. По его словам, проект станет своеобразной информационной картой, где люди смогут увидеть, где и каким видом спорта можно заниматься, и выбрать для себя подходящее направление.

Заслуженный наставник боевых искусств Олег Кудринский напомнил, что ранее уже участвовал в подобных проектах, и пообещал поддержку.

Президент федерации джиу-джитсу Александр Богдашин назвал проект народным и отметил, что он позволит молодым спортсменам видеть достижения старших товарищей, что станет для них вдохновением. Тренер по кикбоксингу Павел Первушин добавил, что ударным видам спорта в омских СМИ уделяется мало внимания, и новый проект поможет родителям и детям находить секции.

Руководитель федерации тхэквондо ГТФ Федор Мартыщенко также выразил готовность участвовать, отметив, что его воспитанники уже добились успехов на чемпионатах Европы и мира. Федерация французского бокса сават официально заверила в поддержке.

Авторы проекта планируют рассказывать о спортивных залах, видах единоборств, известных спортсменах прошлых лет, талантливых тренерах и восходящих звездах, а также освещать прошедшие и предстоящие мероприятия.