В Омске запускают телепроект о боевых искусствах

В Омске готовится к запуску новый телевизионный и интернет-проект «Региональный справочник боевых искусств». Инициативная группа решила создать отдельную программу, посвященную единоборствам, которые пользуются огромной популярностью в регионе. Авторы проекта объехали несколько спортивных залов, чтобы узнать у ведущих тренеров и руководителей федераций, нужен ли такой проект омским спортсменам.
Директор спортивной школы № 21, мастер спорта по боксу Илья Гоздев идею поддержал. По его словам, проект станет своеобразной информационной картой, где люди смогут увидеть, где и каким видом спорта можно заниматься, и выбрать для себя подходящее направление.
Заслуженный наставник боевых искусств Олег Кудринский напомнил, что ранее уже участвовал в подобных проектах, и пообещал поддержку.
Президент федерации джиу-джитсу Александр Богдашин назвал проект народным и отметил, что он позволит молодым спортсменам видеть достижения старших товарищей, что станет для них вдохновением. Тренер по кикбоксингу Павел Первушин добавил, что ударным видам спорта в омских СМИ уделяется мало внимания, и новый проект поможет родителям и детям находить секции.
Руководитель федерации тхэквондо ГТФ Федор Мартыщенко также выразил готовность участвовать, отметив, что его воспитанники уже добились успехов на чемпионатах Европы и мира. Федерация французского бокса сават официально заверила в поддержке.
Авторы проекта планируют рассказывать о спортивных залах, видах единоборств, известных спортсменах прошлых лет, талантливых тренерах и восходящих звездах, а также освещать прошедшие и предстоящие мероприятия.