В Челябинскую область самолетом привезли морских ежей

Россельхознадзор разрешил ввезти в Челябинск 88 кг морских ежей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинск за прошедшую неделю самолетами доставили 88 килограммов морских ежей и 43 килограмма устриц. Морепродукты привезли из других российских городов, а также Намибии и Марокко.

Как сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора, претензий к деликатесам при проверке не возникло.

Зато с проблемами после проверки столкнулись прибывшие из Таджикистана авиапассажиры. Восемь человек везли запретные гостинцы — мед, домашний творог, курт (в общей сложности 18 килограммов продуктов). С едой без фабричной упаковки всем пришлось расстаться.

— Такая продукция является потенциально опасной. Она подлежит изъятию и, по заявлению владельцев, будет уничтожена специализированной организацией, — пояснили в Россельхознадзоре.