В Челябинскую область самолетом привезли морских ежей

Зато с проблемами после проверки столкнулись прибывшие из Таджикистана авиапассажиры. Восемь человек везли запретные гостинцы — мед, домашний творог, курт (в общей сложности 18 килограммов продуктов). С едой без фабричной упаковки всем пришлось расстаться.