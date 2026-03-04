В Челябинскую область самолетом привезли морских ежей

В Челябинск за прошедшую неделю самолетами доставили 88 килограммов морских ежей и 43 килограмма устриц. Морепродукты привезли из других российских городов, а также Намибии и Марокко.
Как сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора, претензий к деликатесам при проверке не возникло.
Зато с проблемами после проверки столкнулись прибывшие из Таджикистана авиапассажиры. Восемь человек везли запретные гостинцы — мед, домашний творог, курт (в общей сложности 18 килограммов продуктов). С едой без фабричной упаковки всем пришлось расстаться.
— Такая продукция является потенциально опасной. Она подлежит изъятию и, по заявлению владельцев, будет уничтожена специализированной организацией, — пояснили в Россельхознадзоре.