Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что «клетки» из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее.
При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему «клеток» в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера.
«Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин — необходимости выделения большого объёма финансирования», — сказала Матвиенко.
Она выразила уверенность, что «вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная».