Опубликован график работы нижегородских медучреждений в мартовские выходные

Стоматологическая помощь, как плановая, так и экстренная, будет предоставляться по графику Нижегородской областной стоматологии. Взрослым пациентам вне часов работы стоматологий неотложную помощь окажут в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 39. В праздничные и воскресные дни приём будет вестись с 15:00 до 09:00, в субботу — с 18:00 до 08:00.