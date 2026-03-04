Ричмонд
Работник склада из Новосибирска выиграл более 12 миллионов в лотерее

Житель Новосибирска Павел Ж. стал обладателем суперприза в 12 050 258 рублей в лотерее «Спортлото “5 из 36”. До этого мужчина уже выигрывал суммы до 100 тысяч, но крупнейший приз ему принес случайный выбор чисел, об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе “Столото”.

Источник: Сиб.фм

Павел, работник склада в логистической сфере, начал участвовать в лотереях по примеру мамы. Обычно он использовал любимые комбинации чисел, но победный билет был оформлен автоматически.

«В тот день по пути на работу я случайно открыл приложение “Столото” — подумал, это знак, что нужно купить билет. Уже на работе пришло смс-уведомление о выигрыше, и коллеги наблюдали мои эмоции», — рассказал победитель.

Мужчина отметил, что случайная комбинация оказалась «значимой»: в числе оказались дни рождения его и матери, а также номер квартиры, где он жил. Выигрыш позволит Павлу и его супруге исполнить мечту о собственной квартире.