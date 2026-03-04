Работник склада из Новосибирска выиграл более 12 миллионов в лотерее

Павел, работник склада в логистической сфере, начал участвовать в лотереях по примеру мамы. Обычно он использовал любимые комбинации чисел, но победный билет был оформлен автоматически.
«В тот день по пути на работу я случайно открыл приложение “Столото” — подумал, это знак, что нужно купить билет. Уже на работе пришло смс-уведомление о выигрыше, и коллеги наблюдали мои эмоции», — рассказал победитель.
Мужчина отметил, что случайная комбинация оказалась «значимой»: в числе оказались дни рождения его и матери, а также номер квартиры, где он жил. Выигрыш позволит Павлу и его супруге исполнить мечту о собственной квартире.