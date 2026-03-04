Работник склада из Новосибирска выиграл более 12 миллионов в лотерее

Житель Новосибирска Павел Ж. стал обладателем суперприза в 12 050 258 рублей в лотерее «Спортлото “5 из 36”. До этого мужчина уже выигрывал суммы до 100 тысяч, но крупнейший приз ему принес случайный выбор чисел, об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе “Столото”.