Эксперты рассказали, пострадали ли ТЦ в Новосибирске после ухода IKEA

«Я считаю, что в итоге IKEA никуда не ушла, не освободила нишу полностью. Она сейчас довольно широко представлена в онлайне: на всех крупнейших маркетплейсах, в магазинах детских товаров, в мебельных магазинах. Не знаю, сопоставимы ли объёмы продаж с тем, что было в официальном магазине, и что есть сейчас. Наверное, всё-таки нет. Но если раньше был один большой и официальный канал поставок, то сейчас в стране даже не десятки, а сотни неофициальных и тех, которые называются параллельным импортом. Мы возим продукцию из Турции. У нас далеко не самые большие партии. Есть гораздо более серьёзные игроки. Мы в 2025 году зарегистрировали уменьшение объёмов продаж примерно на 11%. Не смертельно, учитывая всё, что происходит вокруг. По другим нашим товарам, например по текстилю других производителей, — сопоставимые цифры», — рассказал изданию индивидуальный предприниматель Сергей Ч.