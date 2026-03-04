Эксперты рассказали, пострадали ли ТЦ в Новосибирске после ухода IKEA

Магазин известного шведского бренда, долгое время занимавший крупную часть ТЦ «Мега», прекратил своё существование ровно четыре года назад — 4 марта 2022-го. Издание Infopro54 выяснило, какую альтернативу жители Новосибирска нашли популярному бренду.
После закрытия спрос на товары IKEA и их цены заметно выросли. На этом начали зарабатывать частные предприниматели. Аналитики предсказывали, что эта ниша недолго просуществует — её займут другие производители.
«Я считаю, что в итоге IKEA никуда не ушла, не освободила нишу полностью. Она сейчас довольно широко представлена в онлайне: на всех крупнейших маркетплейсах, в магазинах детских товаров, в мебельных магазинах. Не знаю, сопоставимы ли объёмы продаж с тем, что было в официальном магазине, и что есть сейчас. Наверное, всё-таки нет. Но если раньше был один большой и официальный канал поставок, то сейчас в стране даже не десятки, а сотни неофициальных и тех, которые называются параллельным импортом. Мы возим продукцию из Турции. У нас далеко не самые большие партии. Есть гораздо более серьёзные игроки. Мы в 2025 году зарегистрировали уменьшение объёмов продаж примерно на 11%. Не смертельно, учитывая всё, что происходит вокруг. По другим нашим товарам, например по текстилю других производителей, — сопоставимые цифры», — рассказал изданию индивидуальный предприниматель Сергей Ч.
На сайте с декларациями о соответствии товаров, которые ввозятся в Россию, регулярно публикуются документы на продукцию шведской компании. Последний — датирован 11 февраля 2026 года.
Эксперты напоминают: из-за ухода IKEA и некоторых других крупных арендаторов торговые центры потеряли значительный трафик. Восстановить его пока не удалось — рынок ищет новые форматы.
«ИКЕА, конечно, была мощным якорем для ТЦ. Именно она давала тот самый трафик, с этим трудно спорить. У каждого торгового центра должен быть якорь, пусть даже не таких масштабов, не таких размеров, но на который люди идут. Сейчас для торговых центров очень многое поменялось, и дело не только в уходе с рынка каких-то брендов. Если спросить, а что же сейчас может являться якорем для ТЦ, то, наверное, это всё-таки больше развлечения. Но тут есть проблема: люди могут ходить в торговые центры развлекаться, но при этом не покупать товары. То есть трафик есть, а денег нет. Потому что деньги ушли в онлайн, там теперь продажи», — сказала в беседе с изданием директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина.