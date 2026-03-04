Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде зазвучали сирены

На улицах был слышен сигнал «Внимание всем!» и объявление о проведении тестирования системы оповещения.

Источник: Нижегородская правда

Плановая проверка системы оповещения населения прошла 4 марта в Нижнем Новгороде. Жители города услышали сирены и уличные громкоговорители, а теле- и радиовещание временно прервали для передачи служебной информации.

На улицах был слышен сигнал «Внимание всем!» и объявление о проведении тестирования системы оповещения с просьбой сохранять спокойствие.

Подобные мероприятия проводятся регулярно для проверки исправности оборудования и готовности специалистов к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше