В Нижнем Новгороде зазвучали сирены

Плановая проверка системы оповещения населения прошла 4 марта в Нижнем Новгороде. Жители города услышали сирены и уличные громкоговорители, а теле- и радиовещание временно прервали для передачи служебной информации.
На улицах был слышен сигнал «Внимание всем!» и объявление о проведении тестирования системы оповещения с просьбой сохранять спокойствие.
Подобные мероприятия проводятся регулярно для проверки исправности оборудования и готовности специалистов к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.
