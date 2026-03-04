Адвокат сказала, могут ли в Беларуси контролеры требовать оплату штрафа на месте

Адвокат объяснила, могут ли контролеры в Беларуси требовать оплатить штраф на месте у безбилетников, пишет «Мiнская праўда».
По словам адвоката Виктории Романчиковой, по закону контролер не может заставить человека оплатить штраф на месте. Исполнение постановления без протокола возможно лишь в случае, если пассажир сам признал вину.
По закону на безбилетника контролер должен составить протокол об административном правонарушении (ч.1 ст. 18.28 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). И если человек согласен с применением к нему административного взыскания без составления протокола, то штраф может быть уплачен на месте. Однако это не является обязанностью пассажира.
— Контролер не вправе требовать оплату штрафа на месте, а может лишь предложить «безбилетнику» уплатить штраф на месте, — прокомментировала адвокат.
При наложении штрафа на физлицо (ст. 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси об административных правонарушениях) должен применяться нижний предел штрафа, а если его нет, не более 0,5 базовой величины (22,5 белорусского рубля в марте 2026-го). Если штраф не выплатить вовремя его размер увеличится на две базовые величины (на 90 рублей).
В случае, когда на безбилетника составляют протокол, на его основание позже выносится постановление по делу, а штраф уплачивается в общем порядке.
