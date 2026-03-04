Адвокат сказала, могут ли в Беларуси контролеры требовать оплату штрафа на месте

По закону на безбилетника контролер должен составить протокол об административном правонарушении (ч.1 ст. 18.28 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). И если человек согласен с применением к нему административного взыскания без составления протокола, то штраф может быть уплачен на месте. Однако это не является обязанностью пассажира.