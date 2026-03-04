Сбой зарядных станций для электромобилей Malanka произошел по всей Беларуси

По всей Беларуси зафиксирован масштабный сбой в работе зарядных станций Malanka, принадлежащих компании «Белоруснефть», сообщает пресс-служба компании.
— По независящим от компании «Белоруснефть» причинам произошел сбой в работе зарядных станций на территории всей страны, — прокомментировали в компании 4 марта.
Кроме сбоя на ЭЗС отмечаются проблемы с доступом к специальному мобильному приложению для водителей электрокаров и административной панели диспетчеризации.
Причиной сбоя, как рассказали в компании, стала неисправность серверного оборудования провайдера.
— Специалисты продолжают восстановление системы, — пояснили в пресс-службе.
