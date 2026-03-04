Ричмонд
В РСТ оценили рекомендации не продавать туры в ОАЭ

РСТ: приостановка туров на Ближний Восток грозит туроператорам убытками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке туров на Ближний Восток является понятной и своевременной мерой, но грозит туроператорам значительными убытками, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

Минэкономразвития России во вторник после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

«Ограничения на реализацию комплексного турпродукта в страны Ближнего Востока на данный момент — понятная и своевременная мера, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта и постоянные атаки на территорию государств, где отдыхают российские туристы», — цитирует РСТ директора туроператора Space Travel, члена правления РСТ Артура Мурадяна.

В союзе напомнили, что туроператор обязан вернуть полную стоимость турпродукта в том случае, если уполномоченными федеральными органами власти подтверждена опасность угрозы жизни и здоровью в определенных странах.

«Аннуляции и остановка продаж туров приведут к колоссальным убыткам для туроператоров», — рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Он пояснил, что направление является дорогим, а средний чек высоким. Вопрос же оперативного возврата денег от отелей и перевозчиков не представляется возможным.

Как отмечает Мурадян, направление ОАЭ в зимний сезон занимает 30% от объема отправляемых туристов. «Поэтому туроператорам придется тяжело, и без поддержки Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись», — сказал он.

Мохов в то же время заметил, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса об использовании туроператорами своих фондов персональной ответственности в «Турпомощи», чтобы предотвратить финансовые проблемы компаний.