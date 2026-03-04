Парализованного в Таиланде омского хирурга перевели в неврологию

Министерство здравоохранения Омской области в среду, 4 марта 2026 года, сообщило актуальную информацию о состоянии здоровья парализованного в Таиланде хирурга, врача-ортопеда Михаила Коробейникова.
Заявляется, что Коробейникова перевели из реанимации в отделение неврологии. Он получает всю необходимую медицинскую помощь, а его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, у омского хирурга Михаила Коробейникова случился инфаркт спинного мозга, когда он был в Таиланде, после чего врача парализовало. Изначально в спецборте для врача отказывали и до недавнего времени он находился в местной больнице.
В четверг, 26 февраля 2026 года, в областном Минздраве сообщили, что найден вариант транспортировки доктора Коробейникова из Таиланда спецбортом за внебюджетные средства.
Утром понедельника, 2 марта 2026 года, борт с врачом приземлился в Омске, его увезли в Областную клиническую больницу.