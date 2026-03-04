Память Героя России Сергея Ефремова увековечат в Курске

«Делегация из Приморья во главе с братом Сергея Ефремова Андреем посетила Курскую область. В ходе визита принято решение установить бюст командира отряда “Тигр” на будущей Аллее Героев в Курске. Его имя увековечат в топонимике регионального центра, присвоят одному из образовательных учреждений», — сообщила пресс-служба.