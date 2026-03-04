Ричмонд
Память Героя России Сергея Ефремова увековечат в Курске

Его бюст установят на будущей Аллее Героев.

Источник: PrimaMedia.ru

Работу по увековечению памяти Героя России Сергея Ефремова начали в Курске. На будущей Аллее Героев будет установлен его бюст, а имя командира отряда «Тигр» присвоят одному из образовательных учреждений города, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Делегация из Приморья во главе с братом Сергея Ефремова Андреем посетила Курскую область. В ходе визита принято решение установить бюст командира отряда “Тигр” на будущей Аллее Героев в Курске. Его имя увековечат в топонимике регионального центра, присвоят одному из образовательных учреждений», — сообщила пресс-служба.

В Рыльске, где последние месяцы своей жизни провёл Сергей Ефремов, также планируется обустройство сквера, посвящённого подвигам 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и отряда «Тигров». Там будет установлена скульптура в честь Героя.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что во Владивостоке состоялся вечер памяти, посвященный Сергею Ефремову. Мероприятие прошло в Приморской краевой филармонии.