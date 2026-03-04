В селах ДФО все чаще заказывают на маркетплейсах

Ozon подвел итоги 2025 года на Дальнем Востоке: товарооборот маркетплейса вырос в три раза, а покупает на платформе уже больше 1,7 млн жителей федерального округа. Рост обеспечили как новые клиенты, так и повышение лояльности постоянных — в среднем каждый покупатель заказывает на платформе в два раза чаще, чем год назад.
Обеспечение товарного равенства.
Половина всех заказов, доставленных маркетплейсом в регион, пришлась на малые города и села. За год число таких заказов выросло почти в три раза, а покупателей стало на 80% больше. Быстрее всего растут пять регионов: Бурятия, Амурская область, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края — там количество заказов увеличилось более чем в три раза.
Ключевым фактором доступности товаров стало развитие сети пунктов выдачи заказов. Треть из почти четырех с половиной тысяч точек маркетплейса, которые открывают и развивают местные предприниматели, работают именно в небольших населенных пунктах.
Кроме того, в ответ на растущий спрос на услуги маркетплейса компания построит первые склады полного цикла на Дальнем Востоке. Это комплексы, где товары принимают, хранят, упаковывают и отправляют покупателям. Вместе они смогут обрабатывать почти миллион заказов в сутки.
«Платформизация торговли обеспечила товарное равенство между малыми населенными пунктами и крупными городами региона, — отметил Игорь Зимин, директор по взаимодействию с органами государственной власти маркетплейса. — Если раньше за новой техникой или одеждой приходилось ехать в краевой центр, то сегодня любой заказ приходит в пункт выдачи рядом с домом. И это стало возможным во многом благодаря развитию логистической сети и поддержке региональных властей. Отдельная благодарность руководству каждого региона, входящего в состав Дальнего Востока, и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики — вместе мы делаем покупки доступными для каждого местного жителя».
Поддержка предпринимателей.
Вместе с платформой продолжают развивать свой бизнес почти 8 тыс. дальневосточных продавцов, причем 80% из них представляют малый и средний бизнес. Так, в Амурской области и Бурятии уже свыше тысячи предпринимателей продают на маркетплейсе, в Хабаровском крае — почти 2 тыс., в Приморском крае — 2,6 тыс. человек. Их совокупный оборот за 2025 год вырос на 67% и достиг 33 млрд рублей. Кроме того, товары местных производителей представлены на специальной витрине «Создано на Дальнем Востоке». Это дополнительно помогает локальным брендам продвигать свою продукцию по всей стране.
Заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев подчеркнул, что сотрудничество Корпорации и маркетплейса формирует комплексную модель поддержки бизнеса на Дальнем Востоке.
«Партнёрство КРДВ и Ozon — это системная работа по созданию инфраструктуры и каналов сбыта для дальневосточных производителей. Мы обеспечиваем условия для реализации логистических проектов с использованием льгот и административных преференций режима ТОР, продвигаем региональные бренды через витрину “Создано на Дальнем Востоке”, создаём партнёрские проекты в рамках Форума креативных индустрий. Такой подход позволяет синхронизировать инвестиционную политику, развитие малого, среднего бизнеса, креативных индустрий, вносит вклад в формирование устойчивой экономической базы дальневосточных регионов», — отметил Гасанбалаев.