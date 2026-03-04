В селах ДФО все чаще заказывают на маркетплейсах

Вместе с платформой продолжают развивать свой бизнес почти 8 тыс. дальневосточных продавцов, причем 80% из них представляют малый и средний бизнес. Так, в Амурской области и Бурятии уже свыше тысячи предпринимателей продают на маркетплейсе, в Хабаровском крае — почти 2 тыс., в Приморском крае — 2,6 тыс. человек. Их совокупный оборот за 2025 год вырос на 67% и достиг 33 млрд рублей. Кроме того, товары местных производителей представлены на специальной витрине «Создано на Дальнем Востоке». Это дополнительно помогает локальным брендам продвигать свою продукцию по всей стране.