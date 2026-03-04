Новосибирские ученые разрабатывают уникальное оборудование для ЦКП «СКИФ»

В Институте гидродинамики имени Михаила Лаврентьева СО РАН ученые представили самую большую взрывную камеру для синхротрона и новые технологии для добычи полезных ископаемых. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.
Демонстрация прошла во время пресс-тура. Участники мероприятия посетили лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики. В дальнейшем разработки планируют применять в ЦПК «СКИФ». Новую взрывную камеру создают для станции 1−3 «Быстропротекающие процессы». С ее помощью будут изучать поведение частиц во время взрыва за наносекунды. Исследования необходимы для таких областей, как ракетостроение, авиация, а также машиностроение.
В институте также представили проекты, отвечающие задачам импортозамещения. Например, исследуют акриловые гели для замены индийский гуаровых. Гостям также показали единственную в своем роде оптомеханическую систему. При помощи нее можно моделировать в лабораторных условиях гидродинамические процессы. В частности, изучать океанические течения, тенденции изменения климата.