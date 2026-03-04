Около полугода не появлялась дома: пропавшую казахстанку нашли

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в первом случае пропал 12-летний мальчик. К его поискам были ориентированы все подразделения ДП ЗКО. В результате оперативно-розыскных мероприятий ребенка нашли в одном из торгово-развлекательных центров города. Он был передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.