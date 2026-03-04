Ричмонд
Около полугода не появлялась дома: пропавшую казахстанку нашли

В Уральске трое без вести пропавших найдены сотрудниками криминальной полиции в один день. При этом одна из женщин не появлялась дома около полугода, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в первом случае пропал 12-летний мальчик. К его поискам были ориентированы все подразделения ДП ЗКО. В результате оперативно-розыскных мероприятий ребенка нашли в одном из торгово-развлекательных центров города. Он был передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Во втором случае сотрудники полиции разыскали 33-летнюю женщину, которая около полугода не появлялась дома. В конце февраля в полицию обратилась ее мать, сообщившая, что с августа не видела дочь. В ходе розыскных мероприятий местонахождение женщины было установлено.

Также полицейские нашли 32-летнего мужчину, который вечером 2 марта вышел из дома и не вернулся. Его маршрут передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения ЦОУ. В итоге мужчину обнаружили живым и невредимым в одном из заброшенных домов. Установлено, что он страдает умственной отсталостью. В настоящее время он передан родителям.