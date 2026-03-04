Ричмонд
Три новые модульные котельные возведут в Керчи к 2027 году

Строительство начнут в текущем году.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи к 2027 году построят три новые модульные котельные. Начало работ запланировано на этот год, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, реконструкцию двух котельных проведут в Белогорске и Багерово. Их собираются перевести с мазутного топлива на природный газ, что улучшит эффективность и экологическую безопасность.

Все проекты будут профинансированы за счет казначейского инфраструктурного кредита в размере около 565 миллионов рублей. Строительные контракты уже заключены.

Также в Крыму запланированы ремонтные работы на 14 объектах теплоснабжения. Особое внимание будет уделено завершению ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.

