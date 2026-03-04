Людей предлагают охранять от слишком расплодившихся тигров

Накануне появилось видео, на котором хищник утащил со двора огромную овчарку. Число конфликтов с тиграми растёт с каждым годом. В результате общественность задаётся вопросом: не переусердствовали ли в России с охраной краснокнижного хищника? Тигров расплодилось так много, что они уже стали проблемой для людей.
Жуткое соседство.
Только с начала нынешнего года в Приморском крае отловили восемь конфликтных тигров — они выходили к человеческому жилью, нападали на скот и домашних животных, пугали людей. Трёх зверей изъяли из дикой природы на самом юге Приморья — в Хасанском районе, двух — в соседнем Надеждинском, по одному хищнику — в Кавалеровском, Пожарском и Уссурийском округах. За весь прошлый год таких тигров было всего 14. Зима, весна и осень — три сезона, когда хищники чаще всего выходят к человеческому жилью. Летом, как показывает опыт прошлого года, такие случаи практически не фиксируются.
Но пока сообщения о встречах с полосатыми хищниками фиксируются чуть ли не каждый день. На днях тигра засняли на станции Веневитиново, а в первые числах марта приморский сегмент соцсетей облетело видео из Андреевки, где тигр сильно испугал девушку и её ребёнка. Время — 19:20, было ещё светло.
«Улица Бархатная — людное место, частный сектор: дети ходят в школу, катаются на самокатах, люди вечером возвращаются с работы. Когда я увидела, как тигр выслеживает собаку, бежит за ней, испытала ужас. В первые секунды даже не было мысли снимать. Надавила на педаль газа, включила фары, сигнализацию… Зверь как ни в чём не бывало продолжал своё дело. Удалось заснять последний момент, как тигр давит животное у забора. Огромный был пёс», — рассказывает жительница Андреевки Анастасия Щепко.
Местные жители говорят, что по вечерам тигриный рёв слышат постоянно.
«Очень страшно, что мы стали соседствовать с тиграми, что теперь это наша реальность. Как выходить на улицу, детей в школу отправлять? Как защищаться?» — говорит Анастасия.
Хозяйка овчарки Ксения Киршина рассказывает: Рекс был сторожевым псом, долгое время караулил коров. Не почуяв опасности, он вылез из-под забора, где его уже поджидал тигр. Звери гуляли рядом и раньше, поэтому она написала обращение в администрацию президента. После того как хищник утащил собаку, по телефону получила ответ, что «проблемой отлова занимаются». Накануне в дом Ксении приехали сотрудники охотнадзора, осматривали место происшествия. Предположительно, ходит тигрица, у которой есть маленькие тигрята. Ранее отловили пару — самца и самку.
Конфликты с тиграми временами приводят к жертвам. В феврале тигр убил человека в Чугуевском районе Приморья. Мужчина занимался подкормкой копытных — хищник напал на него со спины. Тигра-людоеда не могут поймать уже почти три недели.
Раненый зверь — самый конфликтный?
Ситуацию прокомментировал руководитель Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Эта структура занимается координацией работ по охране тигра в Приморье и разбором всех конфликтов с хищником. По его словам, в целом ситуация под контролем.
«Этой зимой службы охотнадзора Хабаровского и Приморского края работают достаточно эффективно. Для урегулирования конфликтных ситуаций специалисты применяют, в том числе, профилактические отловы. Когда тигры отмечаются в окрестностях населённого пункта, но не подходят к домам. Такие звери после отлова перемещаются на новые участки ареала краснокнижного животного. Это снижает градус напряжённости в отношении тигра у жителей Приморья», — отметил Сергей Арамилев.
По словам эксперта, всё больше тигров, которых изымают из дикой природы, имеют травмы или огнестрельные ранения. И это становится причиной их близкого приближения к людям. Так, полосатый хищник, вышедший на станцию Веневитиново, судя по видео, хромает на переднюю лапу. Возможно, зверь попал в капкан или петлю, охотиться на копытных он больше не способен.
«Часть раненых зверей гибнет в реабилитационных центрах, часть выживших и вылеченных не могут полноценно жить в среде обитания, таких отправляют в зоопарки», — акцентирует учёный.
По словам Арамилева, не всегда стрелки по тиграм — браконьеры, нацеленные исключительно на краснокнижный вид. Бывает, что в зверей попадают «шальные» пули во время ночных охот на копытных. Дешёвые тепловизоры, которыми зачастую пользуются, размывают цель, так получают ранения и гибнут не только тигры, но и домашние животные, и даже люди.
По-прежнему в сети вбрасывают много фейковых видео с тиграми. Человек может поймать зверя в кадр, но совсем не в том месте, какое он указывает, часто путают следы тигра и других животных. В подлинности каждой съёмки разбирается охотнадзор.
«Все конфликтные ситуации с тигром учитываются и разрешаются. Кормовой базы зверю хватает», — подытожил Сергей Арамилев.
Сейчас в Приморье насчитывается порядка 750 особей тигров. По словам Арамилева, места в тайге зверям хватает, говорить о том, что хищников расплодилось настолько много, что они конкурируют с людьми за территорию, неверно.
По подсчётам специалистов, для того чтобы гарантировать выживание вида, в приморской тайге должны проживать порядка 500 тигров. В этом случае получится избежать близкородственного скрещивания в популяции. Инцест и накопление генетических ошибок могут привести к быстрому вымиранию. Если учитывать этот критерий, приморская популяция лишь немногим превышает критический уровень.
Охранять, но не тех.
Между тем в Приморье всё чаще звучат голоса тех, кто говорит, что с охраной тигров перестарались, и сейчас уже впору охранять людей.
Вопрос о том, чья жизнь важнее — тигров или людей, — даже хотели вынести на заседание Законодательного собрания Приморского края, но не набрали нужного количества голосов для включения в повестку.
Чтобы отстрелить конфликтного хищника, надо получить разрешение в Министерстве природных ресурсов РФ. Если без него — это тюрьма.
«Позвонят на 112 жители, скажут, что тигр убивает, — я даже доставать оружие не буду», — говорит сотрудник полиции с севера Приморья, который просил не называть своего имени.
Между тем раздаются радикальные мнения о том, что нужно начать массовый отлов тигров, потому что зверей в природе расплодилось слишком много.
«Мы не можем бесконечно охранять тигров. Нужно проводить их отлов и, возможно, продавать или изымать с помощью охоты», — высказался биолог-охотовед, эксперт Госдумы России по вопросам охотхозяйственной деятельности Валерий Кузенков. — «Сколько тигров вообще нужно на этой территории? Даже в советские времена, когда леса в Приморье не вырубались так активно, в крае было максимум 500 тигров».
Однако заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов заявил: массового отлова или уничтожения тигров в Приморье не будет. Вместо этого власти намерены управлять их популяцией. Так, губернатор поручил увеличить штат охотнадзора более чем на 40 человек. Дополнительные группы получают финансирование из краевого бюджета и оснащены всем необходимым.
Чтобы тигры не выходили к людям за едой, пищу им решили доставлять прямо в тайгу. Приморские власти выделят гранты на разведение копытных, которых планируют выпускать в тайге, увеличивая кормовую базу хищников.