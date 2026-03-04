Людей предлагают охранять от слишком расплодившихся тигров

Только с начала нынешнего года в Приморском крае отловили восемь конфликтных тигров — они выходили к человеческому жилью, нападали на скот и домашних животных, пугали людей. Трёх зверей изъяли из дикой природы на самом юге Приморья — в Хасанском районе, двух — в соседнем Надеждинском, по одному хищнику — в Кавалеровском, Пожарском и Уссурийском округах. За весь прошлый год таких тигров было всего 14. Зима, весна и осень — три сезона, когда хищники чаще всего выходят к человеческому жилью. Летом, как показывает опыт прошлого года, такие случаи практически не фиксируются.