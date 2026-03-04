Омский «Авангард» сыграет второй матч подряд в Москве, теперь соперник ЦСКА

Букмекеры дают вот такой расклад на игру: на победу ЦСКА в основное время коэффициент 2,61, на такой же выигрыш гостей он 2,51. Ничья в основное время оценена в 3,94. Победа армейцев хоть в каком-то раскладе оценена в 1,93, а на такой же успех омичей коэффициент 1,87.