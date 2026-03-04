Омский «Авангард» сыграет второй матч подряд в Москве, теперь соперник ЦСКА

В среду, 4 марта, в чемпионате КХЛ «Авангард» сыграет в Москве с ЦСКА. Встреча достаточно важна с точки зрения турнирной ситуации.
Напомним, «ястребы» занимают в Восточной конференции второе место. Их преследует «Ак Барс», он может при удачном для себя стечении обстоятельств снова на вторую строчку вернуться.
ЦСКА тем временем занимает на «Западе» пятую строку, у него 74 очка.
На ТВ игру покажут KHL Prime и «12-й канал».
В чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ команды играли 88 раз, из них в 39 побеждали омичи, а в 42 выигрывали армейцы. В семи играх была ничья. Соотношение шайб 230:218 в пользу ЦСКА.
Букмекеры дают вот такой расклад на игру: на победу ЦСКА в основное время коэффициент 2,61, на такой же выигрыш гостей он 2,51. Ничья в основное время оценена в 3,94. Победа армейцев хоть в каком-то раскладе оценена в 1,93, а на такой же успех омичей коэффициент 1,87.
Дополнительный фон к игре это свежая новость о том, что супруга капитана «ястребов» Виолетта Шарипзянова наконец вернулась в Россию из ОАЭ. Причем именно в Москву, где сейчас ее муж.
Ранее мы писали, что «Авангард» уверенно обыграл «Спартак».