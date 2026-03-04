Казахстанские дети получат защиту по алиментам в странах Кишиневской конвенции

«В рамках Минской конвенции Казахстаном осуществляется признание и исполнение иностранных судебных актов о взыскании алиментов, а также направление соответствующих ходатайств в суды государств — участников конвенции. Практика применения конвенции подтверждает ее востребованность и эффективность: значительная часть ходатайств о признании и исполнении решений о взыскании алиментов удовлетворяется», — сказал министр.