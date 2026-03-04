Стало известно, когда откроют обновленную «Тропу Голицына» в Крыму

Ранее мы писали, что один из главных символов Алушты — белоснежная ротонда на набережной — в ближайшее время будет отреставрирована. После многих лет противостояния морским штормам достопримечательность нуждается в обновлении. Подготовка к ремонтным работам уже идет, они начнутся в ближайшее время.