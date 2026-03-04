Стало известно, когда откроют обновленную «Тропу Голицына» в Крыму

Популярный туристический маршрут «Тропа Голицына» в Новом Свете откроют в 2026 году после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
В октябре 2025 года, напомним, на маршруте произошел обвал скалы в гроте после сильных ливней. Часть тропы разрушилась, движение по ней стал небезопасным. Проход к гроту временно закрыли.
Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения эколого-просветительский маршрут снова откроют для туристов.
