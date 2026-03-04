Ричмонд
Стало известно, когда откроют обновленную «Тропу Голицына» в Крыму

В октябре 2025 года обвал на маршруте произошел после ливней.

Источник: Аргументы и факты

Популярный туристический маршрут «Тропа Голицына» в Новом Свете откроют в 2026 году после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

В октябре 2025 года, напомним, на маршруте произошел обвал скалы в гроте после сильных ливней. Часть тропы разрушилась, движение по ней стал небезопасным. Проход к гроту временно закрыли.

Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения эколого-просветительский маршрут снова откроют для туристов.

Ранее мы писали, что один из главных символов Алушты — белоснежная ротонда на набережной — в ближайшее время будет отреставрирована. После многих лет противостояния морским штормам достопримечательность нуждается в обновлении. Подготовка к ремонтным работам уже идет, они начнутся в ближайшее время.

