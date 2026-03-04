Частные перевозчики повысят стоимость проезда в Павловском округе

В округе пассажирские перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам, что позволяет транспортным компаниям самостоятельно устанавливать стоимость проезда. На социальных маршрутах, которые обслуживает компания «Павловское ПАП», тариф останется прежним — 45 рублей. В районной администрации добавили, что разница в стоимости проезда между Павловом и Нижним Новгородом связана с тем, что в округе регулярные перевозки работают по нерегулируемым тарифам и не получают бюджетных субсидий.