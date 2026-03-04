Ричмонд
Проверка систем оповещения прошла в Казани

В Казани прошла запланированная проверка системы оповещения населения на случай ЧС. В установленное МЧС время сработали электросирены и громкоговорители.

Однако жители некоторых районов не услышали звучания сирен. В ГУ МЧС России по Татарстану разъяснили, что существующая республиканская система оповещения была разработана еще в 1980-х годах. С тех пор появились новые жилые комплексы.

Специалистам известно о проблемных участках, а также обо всех точках, где установлены сирены и громкоговорители. Им предстоит проверить исправность существующего оборудования и действия должностных лиц, отвечающих за своевременное информирование населения.

