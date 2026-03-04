Проверка систем оповещения прошла в Казани

Специалистам известно о проблемных участках, а также обо всех точках, где установлены сирены и громкоговорители. Им предстоит проверить исправность существующего оборудования и действия должностных лиц, отвечающих за своевременное информирование населения.
