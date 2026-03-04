«Сместились два активных североатлантических циклона»: в Башкирии выпало уже 59% месячной нормы осадков

В начале календарной весны Башкирии оказалась под влиянием двух активных североатлантических циклонов. Как сообщили в Башгидрометцентре, они принесли обильные снегопады, мокрый снег и гололедные явления.
К утру 4 марта в целом по региону выпало 59% от месячной нормы осадков. В отдельных городах показатель оказался еще выше: в Кумертау — 90%, в Белорецке — 88%. В Уфе на метеостанции «Уфа-Дема» зафиксировали 71% от нормы, высота снежного покрова за первые дни марта выросла на 15 сантиметров и достигла 60 см.
В конце недели синоптики прогнозируют приход очередного циклона. После кратковременного перерыва вновь ожидается снег разной интенсивности. Из-за влияния разных частей циклона в регионе установится контрастный температурный режим.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.