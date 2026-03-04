«Сместились два активных североатлантических циклона»: в Башкирии выпало уже 59% месячной нормы осадков

К утру 4 марта в целом по региону выпало 59% от месячной нормы осадков. В отдельных городах показатель оказался еще выше: в Кумертау — 90%, в Белорецке — 88%. В Уфе на метеостанции «Уфа-Дема» зафиксировали 71% от нормы, высота снежного покрова за первые дни марта выросла на 15 сантиметров и достигла 60 см.