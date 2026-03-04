Ричмонд
В Новосибирске началась подготовка к паводку: вывоз снега, расчистка русел

В мэрии создана противопаводковая комиссия.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске стартовала активная подготовка к весеннему паводку. В мэрии создана специальная комиссия, дорожные службы усилили вывоз снега и расчищают обочины для обеспечения стока талых вод. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«В противопаводковую комиссию вошли профильные департаменты, “Гормост”, ЦОДД и районные администрации. Сейчас активно вывозят снег с участков, где возможны подтопления, расчищают снежные валы. До апреля планируют открыть водопропускные трубы и завершить расчистку русел. Проверяют готовность мотопомп, спецмашин и плавсредств. Во время паводка организуют круглосуточные дежурства. Особое внимание — низководным мостам», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Готовность всех служб проверят до 20 марта.