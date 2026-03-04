Обнаружены свидетельства, что ощущением скорости времени можно управлять

Как отмечают исследователи, в повседневной жизни люди часто не замечают того, что восприятие времени может меняться очень существенным образом в зависимости от ситуации, в которой они находятся. Так, ожидание перед важным событием кажется бесконечным, а приятные моменты быстро «пролетают». При этом в условиях высокой нагрузки, в частности, при движении на большой скорости или при необходимости срочного решения, умение «растянуть» время становится критически важным.