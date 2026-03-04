В Новосибирской области более 62 тысяч семей получили региональный маткапитал

С 2012 года средствами успели распорядиться 47,6 тысячи из них. Анализ направлений использования средств показывает, что приоритетными для семей остаются вопросы жилья и транспорта. Так, на улучшение жилищных условий деньги направили 33 182 семьи. Машины решили приобрести 9 769 семей. Еще 3 012 семей выбрали потратить капитал на образование детей. Компьютерной техникой закупились 973 семьи. Еще 382 семьи приобрели технику и оборудование для хозяйства.