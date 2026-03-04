В Ростовской области мужчина стал жертвой пожара из-за электрообогревателя

В городе Новошахтинске Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в частном домовладении, расположенном на улице Благоева, сообщили в донском главке МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрического обогревателя, который использовался для отопления жилья.
Для тушения пожара привлекались восемь сотрудников МЧС и две единицы специализированной техники. Огнеборцы потушили пламя на площади 5 квадратных метров. Во время тушения в комнате было обнаружено тело 51-летнего хозяина дома без признаков жизни.
Как пояснили в МЧС, наиболее вероятной причиной трагедии стал аварийный режим работы электрооборудования.
В связи с произошедшим спасатели в очередной раз напомнили жителям области о правилах безопасности:
— Ни в коем случае не оставляйте работающий обогреватель без присмотра и не используйте его во время сна.
— Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, включая мебель и шторы.
— Категорически запрещается сушить на обогревателях одежду и обувь.
