В Ростовской области мужчина стал жертвой пожара из-за электрообогревателя

В Новошахтинске во время тушения пожара нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В городе Новошахтинске Ростовской области в пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в частном домовладении, расположенном на улице Благоева, сообщили в донском главке МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрического обогревателя, который использовался для отопления жилья.

Для тушения пожара привлекались восемь сотрудников МЧС и две единицы специализированной техники. Огнеборцы потушили пламя на площади 5 квадратных метров. Во время тушения в комнате было обнаружено тело 51-летнего хозяина дома без признаков жизни.

Как пояснили в МЧС, наиболее вероятной причиной трагедии стал аварийный режим работы электрооборудования.

В связи с произошедшим спасатели в очередной раз напомнили жителям области о правилах безопасности:

— Ни в коем случае не оставляйте работающий обогреватель без присмотра и не используйте его во время сна.

— Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, включая мебель и шторы.

— Категорически запрещается сушить на обогревателях одежду и обувь.

