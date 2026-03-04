В Ростовской области мужчина стал жертвой пожара из-за электрообогревателя

Для тушения пожара привлекались восемь сотрудников МЧС и две единицы специализированной техники. Огнеборцы потушили пламя на площади 5 квадратных метров. Во время тушения в комнате было обнаружено тело 51-летнего хозяина дома без признаков жизни.