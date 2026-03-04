Ричмонд
Четверым вандалам грозит срок за рисунки на поездах в Новосибирской области

Молодые люди разрисовали электрички на станциях Татарская, Новосибирск-Главный и Жеребцово, причинив ущерб на 570 тысяч рублей.

Источник: НДН.ИНФО

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу о вандализме на железной дороге. Фигурантами стали четверо молодых людей из разных регионов России, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые нанесли рисунки в стиле граффити на вагоны электропоездов, стоявших на станциях Татарская, Новосибирск-Главный и Жеребцово Западно-Сибирской железной дороги.

Своими действиями они обезобразили внешний вид составов и причинили материальный ущерб собственникам подвижного состава. Общая сумма ущерба превысила 570 тысяч рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района Новосибирска.

ИА Сибинформ