Четверым вандалам грозит срок за рисунки на поездах в Новосибирской области

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу о вандализме на железной дороге. Фигурантами стали четверо молодых людей из разных регионов России, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые нанесли рисунки в стиле граффити на вагоны электропоездов, стоявших на станциях Татарская, Новосибирск-Главный и Жеребцово Западно-Сибирской железной дороги.
Своими действиями они обезобразили внешний вид составов и причинили материальный ущерб собственникам подвижного состава. Общая сумма ущерба превысила 570 тысяч рублей.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района Новосибирска.
ИА Сибинформ