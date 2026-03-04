В Новосибирске фрукты, фисташки и томатная паста могут подорожать из-за кризиса в Иране

За последние годы Россия значительно увеличила импорт продовольствия из Ирана. Только за первое полугодие 2025 года взаимный товарооборот двух стран в сфере сельского хозяйства вырос примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иран входит в число мировых лидеров по экспорту фисташек и фиников, а Россия стала одним из ключевых рынков сбыта этой продукции.
Орехи и сухофрукты: фисташки, финики, изюм.
Фисташки, финики, изюм, курага и смеси сухофруктов иранского производства занимают заметное место на «восточных» полках крупных сетей и специализированных лавок Новосибирска. В случае серьёзных перебоев с логистикой привычные иранские бренды могут уступить место продукции из Турции, стран Центральной Азии или отечественных производителей. Россия не останется без орехов, но привычные вкусы, цены и марки могут измениться.
Фрукты и овощи: гранаты и цитрусовые.
Помимо орехов, Иран поставляет в Россию гранаты, цитрусовые, виноград и помидоры. Для Сибири, удалённой от морских портов, эти поставки особенно важны зимой и ранней весной, когда выбор свежей продукции ограничен. Иранские гранаты и цитрусовые уже прочно заняли свою нишу в ассортименте новосибирских сетей и оптовых рынков. В случае перебоев с поставками вероятен не дефицит, а сокращение ассортимента и рост цен на импортные фрукты.
Томатная паста, чай и консервы.
Шафран, сушёные приправы, смеси специй, некоторые сорта чая, а также томатная паста и овощные консервы иранского производства — ещё одна уязвимая категория. При ухудшении ситуации часть иранских брендов может исчезнуть с нишевых полок с «восточными» товарами, а оставшиеся — подорожать. Потребитель найдёт замену в продукции из других стран.
Что ждёт Новосибирск.
Участники рынка не прогнозируют полного исчезновения продуктов. Наиболее вероятный сценарий — временное отсутствие отдельных иранских позиций, замена части ассортимента поставками из других стран и рост цен на импортные орехи, сухофрукты и экзотические фрукты из-за удорожания логистики.