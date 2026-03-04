В Новосибирске фрукты, фисташки и томатная паста могут подорожать из-за кризиса в Иране

Обострение ситуации вокруг Ирана грозит подорожанием и сокращением ассортимента иранских продуктов в магазинах Новосибирска — от фисташек и фиников до гранатов и специй. Об этом сообщили Сиб.фм несколько участников рынка на условиях анонимности. Они уже включили эти товары в список позиций, по которым возможны перебои с поставками. Рассказываем, какие продукты на полках новосибирских магазинов окажутся под угрозой и чем их заменят.