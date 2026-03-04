«Минскметропроект» назвал улицы, где появятся первые станции новой линии метро

Пока ведутся проектные работы, при этом уже определили предварительную трассу и посадку станций будущей кольцевой линии метро. Однако на предприятии уточнили, что трассировка, размещение станций, последовательность их ввода в эксплуатацию могут поменяться из-за ряда факторов, в том числе актуальных схем движения наземного транспорта и плана застройки территории.