«Минскметропроект» назвал улицы, где появятся первые станции новой линии метро

Стало известно в районе каких улиц в Минске появятся первые станции новой линии метро, пишет агентство «Минск-Новости».
Ранее уже стало известно, какой будет кольцевая линия метро в Минске, и что она будет иметь шесть пересадочных станций.
Сейчас в «Минскметропроекте» рассказали, что строительство четвертой линии метро хотят начать с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Проект первого участка предусматривает создание на станции метро «Пушкинская» пересадку. А следующей за пересадочной станет временно конечная станция в районе улицы Харьковской.
Кольцевую линию метрополитена намерены начать возводить от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Иллюстрация: «Минскметропроект».
Пока ведутся проектные работы, при этом уже определили предварительную трассу и посадку станций будущей кольцевой линии метро. Однако на предприятии уточнили, что трассировка, размещение станций, последовательность их ввода в эксплуатацию могут поменяться из-за ряда факторов, в том числе актуальных схем движения наземного транспорта и плана застройки территории.
