Работники башкирского предприятия остались без сотен тысяч рублей: в дело вмешались прокуроры

В Башкирии работникам предприятия задолжали 340 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Чекмагушевского района проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Юлдаш» и выявила задолженность перед сотрудниками. По данным пресс-службы надзорного ведомства, 22 работника за минувший ноябрь не получили 340 тысяч рублей.

Для восстановления прав граждан прокуратура внесла представление директору предприятия. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а также оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погасили. Права работников восстановлены.

