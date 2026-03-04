Комтранс опроверг, что кондуктор высадила четырех детей из автобуса в Петербурге

На днях депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь рассказал в своем Telegram-канале, что к нему обратилась мать мальчика, которого кондуктор принудительно высадила из автобуса на улице Типанова. По ее словам, инцидент произошел в феврале, когда на дворе стояли морозы до −12 градусов, из-за того, что он забыл продлить проездной. При этом петербурженка добавила, что всего из салона выпроводили четырех юных пассажиров. Однако точный маршрут, где это имело место быть, не уточнили.
В Комитете по транспорту «КП-Петербург» сообщили, что после случившегося провели служебную проверку. И действительно, в феврале контролеры проверяли оплату проезда в нескольких автобусах: №№ 239, 246, 225 и 239.
— В результате, указанные в обращении факты, не получили подтверждения. При проведении проверочных мероприятий контролеры несовершеннолетних пассажиров из транспорта не высаживали, требований об оставлении транспорта не высказывали, — заявили в Комтрансе.
Установить точный номер маршрута или его госзнак не удалось. Это объяснили длительным временным интервалом, указанном в сообщении. Более того, за последние недели в «Пассажиравтотранс», на балансе которого может находиться тот самый маршрут, жалобы на принудительную высадку не поступали.
В Комтрансе заверили, что перед выходом на смену все кондукторы проходят инструктаж. Особое внимание уделяют на недопустимость требовать покинуть транспорт пассажиров, не достигших 16 лет.