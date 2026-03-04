Комтранс опроверг, что кондуктор высадила четырех детей из автобуса в Петербурге

На днях депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь рассказал в своем Telegram-канале, что к нему обратилась мать мальчика, которого кондуктор принудительно высадила из автобуса на улице Типанова. По ее словам, инцидент произошел в феврале, когда на дворе стояли морозы до −12 градусов, из-за того, что он забыл продлить проездной. При этом петербурженка добавила, что всего из салона выпроводили четырех юных пассажиров. Однако точный маршрут, где это имело место быть, не уточнили.