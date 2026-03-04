Нижегородские вузы могут получить поддержку Минобра России

На портале опубликования правовых актов появился документ, в котором сообщается, что правительством Нижегородской области была приостановлена выдача грантов вузам на поддержку научных исследований до 1 января 2027 года. Редакция сайта pravda-nn.ru за разъяснениями обратилась в региональное министерство науки и высшего образования. Вот что там рассказали.
В прошлом году три ведущих вуза региона — ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева и ПИМУ — были поддержаны грантами от регионального правительства в рамках федеральной программы «Приоритет‑2030». Средства от него вузы могли потратить на зарплаты сотрудникам, научные исследования, закупку нового оборудования
В 2026 году финансирование по этой же программе уже не планируется, так как это «не является обязательным требованием программы», заявили в минобрнауки. По этой причине имеющиеся ресурсы хотят направить на проекты, имеющие «наибольшее значение для социально-экономического и технологического развития Нижегородской области».
«Участие региона в реализации программ развития университетов продолжает осуществляться через иные инструменты поддержки. В частности, регион реализует меры, направленные на развитие научной инфраструктуры, поддержку совместных проектов университетов и индустриальных партнеров, развитие молодежной науки, создание современной образовательной среды — ИТ-кампуса “Неймарка”, ИНТЦ “Квантовая долина”, — добавили в ведомстве.
Также нижегородские вузы могут получить поддержку через проекты Минобра России.
«Правительство региона продолжит работу по расширению инструментов поддержки университетов и научных организаций, формируя условия для реализации их стратегических проектов и подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона», — уточнили в минобре.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского опубликовал новые кадры со спутника «Лобачевский» в режиме реального времени.