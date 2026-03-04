Нижегородские вузы могут получить поддержку Минобра России

В 2026 году финансирование по этой же программе уже не планируется, так как это «не является обязательным требованием программы», заявили в минобрнауки. По этой причине имеющиеся ресурсы хотят направить на проекты, имеющие «наибольшее значение для социально-экономического и технологического развития Нижегородской области».