В Тольятти планируют ограничить доступ транспорта на полуостров Копылово

«Полуостров Копылово — излюбленное место отдыха тольяттинцев. Мы со своей стороны ежегодно проводим там вместе с волонтерами субботники, вывозим кучи мусора, стараемся содержать эту территорию в хорошем виде. Но о чем говорят нам жители? О том, что люди приезжают на “косу”, располагаются, отдыхают, и вдруг появляются автомобили, квадроциклы, которые начинают ездить тут же — рядом с отдыхающими, буксуют, и место отдыха превращается в место автомобильной парковки, среди которой люди пытаются провести время на природе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.