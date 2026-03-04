Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти планируют ограничить доступ транспорта на полуостров Копылово

Администрация Тольятти рассматривает возможность ограничить доступ транспорта на полуостров Копылово для удобства отдыхающих, сообщил глава города Илья Сухих.

Источник: Коммерсантъ

«Полуостров Копылово — излюбленное место отдыха тольяттинцев. Мы со своей стороны ежегодно проводим там вместе с волонтерами субботники, вывозим кучи мусора, стараемся содержать эту территорию в хорошем виде. Но о чем говорят нам жители? О том, что люди приезжают на “косу”, располагаются, отдыхают, и вдруг появляются автомобили, квадроциклы, которые начинают ездить тут же — рядом с отдыхающими, буксуют, и место отдыха превращается в место автомобильной парковки, среди которой люди пытаются провести время на природе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Помимо прочего местные власти рассмотрят вариант организации на полуострове парковочного пространства.

В прошлом году на полуострове Копылово самарская региональная общественная организация «Возвращение» и ассоциация ветеранов СВО Самарской области открыли центр отдыха и реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей. В первых 14 заездах участвовали более 600 человек.