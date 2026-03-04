Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области рассказали, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля

Индексацию социальных пенсий проведут в Ростовской области с 1 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области напомнили, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля 2026 года.

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, индексация этих выплат производится ежегодно. Кроме того, с января 2026 года в регионе на 7,6% проиндексировали страховые пенсии.

Напомним, страховая и социальная — это два разных вида пенсии. Объединяет их только то, что они могут быть по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Большинство получают страховую пенсию.

Получатели социальных пенсий — люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума, должны перечислять социальную доплату.