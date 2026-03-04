В Ростовской области рассказали, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля

Жителям Ростовской области напомнили, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля 2026 года.
Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, индексация этих выплат производится ежегодно. Кроме того, с января 2026 года в регионе на 7,6% проиндексировали страховые пенсии.
Напомним, страховая и социальная — это два разных вида пенсии. Объединяет их только то, что они могут быть по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Большинство получают страховую пенсию.
Получатели социальных пенсий — люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума, должны перечислять социальную доплату.