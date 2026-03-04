Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге введен запрет на продажу бензина подросткам

Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря.

Источник: Reuters

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал решение Оперштаба о введении ограничения на розничную продажу нефтепродуктов подросткам. Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря, рассказали в Смольном.

Согласно решению Оперштаба, неукоснительное соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.

Пресс-служба городской администрации

Запрет направлен на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов детьми в деструктивных целях — в целях поджогов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше