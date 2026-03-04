В Петербурге введен запрет на продажу бензина подросткам

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал решение Оперштаба о введении ограничения на розничную продажу нефтепродуктов подросткам. Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря, рассказали в Смольном.
Согласно решению Оперштаба, неукоснительное соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
Запрет направлен на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов детьми в деструктивных целях — в целях поджогов.