Возвращение домой: Air Astana выполнила четыре спецрейса из Саудовской Аравии

В ночь с 3 на 4 марта авиакомпания Air Astana выполнила четыре репатриационных рейса из Саудовской Аравии в Казахстан, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Рейсы были выполнены по маршрутам Медина — Атырау, Медина — Актау, Джидда — Атырау, Джидда — Актау.

Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек.

Для дальнейшего следования пассажиров внутри страны авиакомпания также организовала дополнительные перелёты.

Были выполнены два рейса из Атырау в Алматы. Был выполнен один рейс из Атырау в Астану.

Дополнительные рейсы запланированы на 4 марта.

На 4 марта запланировано выполнение ещё двух репатриационных рейсов.

Они будут реализованы совместно с Министерством иностранных дел Казахстана.

Первый рейс вылетит из Джидды в Актау в 18:00. Прилёт в Актау ожидается в 01:05+. Далее запланирован вылет в Алматы с прибытием в 06:05+.

Второй рейс вылетит из Джидды в Атырау в 20:45. Прилёт в Атырау ожидается в 05:05+. Далее самолёт направится в Алматы с прибытием в 09:55+.

Указанное время соответствует местному времени аэропортов вылета и прилёта.

Ситуация остаётся под контролем.

Air Astana продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Авиакомпания обещает оперативно информировать пассажиров о возможных изменениях и дальнейших рейсах.