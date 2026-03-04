Возвращение домой: Air Astana выполнила четыре спецрейса из Саудовской Аравии

Рейсы были выполнены по маршрутам Медина — Атырау, Медина — Актау, Джидда — Атырау, Джидда — Актау.
Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек.
Для дальнейшего следования пассажиров внутри страны авиакомпания также организовала дополнительные перелёты.
Были выполнены два рейса из Атырау в Алматы. Был выполнен один рейс из Атырау в Астану.
Дополнительные рейсы запланированы на 4 марта.
На 4 марта запланировано выполнение ещё двух репатриационных рейсов.
Они будут реализованы совместно с Министерством иностранных дел Казахстана.
Первый рейс вылетит из Джидды в Актау в 18:00. Прилёт в Актау ожидается в 01:05+. Далее запланирован вылет в Алматы с прибытием в 06:05+.
Второй рейс вылетит из Джидды в Атырау в 20:45. Прилёт в Атырау ожидается в 05:05+. Далее самолёт направится в Алматы с прибытием в 09:55+.
Указанное время соответствует местному времени аэропортов вылета и прилёта.
Ситуация остаётся под контролем.
Air Astana продолжает внимательно следить за развитием ситуации.
Авиакомпания обещает оперативно информировать пассажиров о возможных изменениях и дальнейших рейсах.