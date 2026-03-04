Ричмонд
Новосибирские школьники взяли победы в Национальной технологической олимпиаде

Ребята стали лучшими в водной робототехнике, биотехнологиях, ядерных технологиях и нейронауках.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские школьники уверенно стартовали в финале Национальной технологической олимпиады. Они заняли весь пьедестал в биотехнологиях и победили в робототехнике, ядерных технологиях и нейронауках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В профиле «Водные робототехнические системы» победила команда из Новосибирска, в личном зачете лучшим стал Арсений Мастов.

В биотехнологиях новосибирцы заняли весь пьедестал: победили Аркадий Клинов, Михаил Молчанов, Нонна Осиева и Артём Рудниченко. В личном зачете — Ульяна Жидкова и Дмитрий Капитонов.

В ядерных технологиях лучшими стали Михаил Попов, Игорь Шорохов, Марк Воронов и Андрей Серегин из СУНЦ НГУ.

Призовые места в «Цифровых сенсорных системах» также у Артемия Чернова и Арсения Обуховского. Константин Быков победил в нейротехнологиях.

Победители и призеры получат 100 баллов ЕГЭ или право поступления без экзаменов в ведущие вузы страны.