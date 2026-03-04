Новосибирские школьники взяли победы в Национальной технологической олимпиаде

Новосибирские школьники уверенно стартовали в финале Национальной технологической олимпиады. Они заняли весь пьедестал в биотехнологиях и победили в робототехнике, ядерных технологиях и нейронауках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.