Новосибирские ученые создали установку для утилизации ядерного топлива

Ученые Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН создали установку для безопасной утилизации элементов отработавшего ядерного топлива без участия человека. Оборудование уже работает на предприятиях «Росатома» в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.
Разработанная гидравлическая машина напоминает большие ножницы. Она сначала сжимает четырехметровую семисоткилограммовую сборку прессом, а затем разрезает ее в напряженном состоянии. Как рассказал глава конструкторско-технологического филиала института Эдуард Прууэл, после завершения работы на АЭС такие конструкции опасны для человека, поэтому их необходимо утилизировать дистанционно.
Помимо резки, установка решает задачу извлечения изотопов из переработанного топлива. Для перемещения разрезанных деталей ученые разработали специальную технологию пневмотранспорта, когда фрагменты перемещаются по трубам с помощью импульсов.
Прууэл сравнил процесс утилизации с разрезанием ткани, когда один человек держит полотно, а второй режет. Он добавил, что в этом году аналогичную систему планируют изготовить для переработки ядерных отходов в Железногорске Красноярского края.