Директор «Тайгана» Зубков пропустил контрольный визит к врачам в Краснодаре

Прошлым летом, напомним, на него напал трехлетний лев. Он серьезно повредил Зубкову шею, грудные мышцы и легкое. После лечения в краснодарском медцентре врачи назначили ему повторный осмотр на начало марта 2026 года.
Однако, как признался в беседе с «КП-Крым» Зубков, к медикам он до сих пор не поехала — забыл. Директор парка чувствует себя хорошо и занят другими заботами: недавно приобретенным агрохозяйством и подготовкой «Тайгана» к весне. Кстати, переводить животных в летние вольеры и выпускать львов в саванну в парке планируют в апреле.
Ранее мы писали, что отбиться от зверя Зубкову помогли Татьяна Алексагина и посетитель Алексей Данилов. Дальше пострадавшего доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санавиации перевезли в клинику Краснодара, где его прооперировали. Лев повредил грудь, легкое и гортань «жертвы». Всего в медучреждении Зубков провел 10 дней.