В общественном транспорте региона можно оплатить проезд через мессенджер МАХ

С марта 2026 года льготные категории граждан получили возможность подтверждать право бесплатного проезда в общественном транспорте с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере МАХ. Опция стала доступна для всех льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным и региональным законами, а также при оплате за полную стоимость.
«Возможность использования платежного сервиса через мессенджер МАХ уже закреплена в нормативно-правовых актах для льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательствами. Это освободит людей от необходимости носить с собой и предъявлять бумажные документы в автобусах, электропоездах, автовокзалах и на речном транспорте. Сейчас проводится внедрение системы, ведутся локальные пуско-наладочные работы», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
Для подтверждения права льготного проезда пассажирам необходимо зарегистрироваться в чат-боте и привязать свой аккаунт на портале Госуслуг. При сканировании QR-кода на валидаторе система автоматически определит право на льготу. Если льготный абонемент был оплачен ранее — проезд будет подтвержден мгновенно. Если абонемент отсутствует, приложение предложит его приобрести. После регистрации для оплаты проезда будет достаточно каждый раз сканировать QR-код в транспорте.
В рамках цифровизации транспортной отрасли оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда также был запущен чат-бот в мессенджере, который позволяет пассажирам, не имеющих льгот, оплатить проезд через QR-код.
«Совместно с Минтрансом России мы продолжаем активно развивать транспортную инфраструктуру и внедрять современные способы оплаты проезда в регионах. Текущие результаты превосходят наши ожидания и подтверждают правильность выбранного курса на цифровизацию. Мы видим устойчивую положительную динамику: пассажиры оценили удобство и скорость. Запуск подтверждения льгот через приложение MAX — это еще один шаг, который сделает проезд доступнее и комфортнее», — отметила генеральный директор ООО «СберТройка» Елена Колесникова.