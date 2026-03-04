В общественном транспорте региона можно оплатить проезд через мессенджер МАХ

Для подтверждения права льготного проезда пассажирам необходимо зарегистрироваться в чат-боте и привязать свой аккаунт на портале Госуслуг. При сканировании QR-кода на валидаторе система автоматически определит право на льготу. Если льготный абонемент был оплачен ранее — проезд будет подтвержден мгновенно. Если абонемент отсутствует, приложение предложит его приобрести. После регистрации для оплаты проезда будет достаточно каждый раз сканировать QR-код в транспорте.