В Минцифры сделали заявление по ограничению мобильной связи в Омске

На странице губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети «Вконтакте» появилась жалоба омички на перебои в работе мобильной связи. Она отмечает, что эта проблема возникает в Октябрьском административном округе Омска.
«Живу в Октябрьском районе, в зоне постоянной блокировки мобильного интернета. На днях плохо стала работать уже и мобильная связь: невозможно ни с кем поговорить по телефону, постоянно тишина в трубке», — сообщила женщина.
На ее комментарий отреагировали в Министерстве цифрового развития и связи Омской области.
«Сбои в работе мобильного интернета и связи действительно связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Похожие ограничения действуют во всех регионах страны. Более подробную информацию по данному вопросу мы, в силу законодательства, не можем предоставить», — заявили в ведомстве.
В региональном Минцифры также рекомендовали воспользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi.