4 миллиарда на первый этап: каким буде этнопарк в Адмиралтейской слободе

Проект, разработанный Институтом пространственного планирования Татарстана, предполагает создание тематических зон, отражающих культуру различных народов республики, а также реконструкцию старинного маршрута казанской конки. Инициатива уже получила одобрение Раиса республики Рустама Минниханова. Стоимость первого этапа реализации проекта оценивается в 4 миллиарда рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Историческая территория, известная как Адмиралтейская слобода, в ближайшем будущем, возможно, ожидают кардинальные изменения. Концепция этнопарка «Бистә» получила поддержку руководства РТ. Несмотря на то, что участок, отведенный под застройку, долгое время оставался неиспользуемым, несмотря на предыдущие попытки его развития, новый проект обещает дать ему новую жизнь.
По словам директора Института пространственного планирования Олега Григорьева, идея этнопарка разрабатывалась полтора года, и теперь начинается этап реализации. Первые результаты можно ожидать через три года, а полное освоение территории займет около десяти лет. Выбор локации обусловлен наличием удобной муниципальной земли недалеко от центра города, что обеспечит хорошую транспортную доступность. Кроме того, территория в пойме реки Казанки нуждается в экологической реабилитации, что является неотъемлемой частью проекта.
Ключевой задачей первого этапа станет очистка и восстановление старого русла Казанки. Олег Григорьев подчеркнул, что это затратный, но крайне важный процесс, который преобразит местность из заросшего пустыря в привлекательный объект. Ожидается, что это привлечет инвесторов и повысит значимость Адмиралтейской слободы для города.
На первый этап выделяется около 4 миллиардов рублей, которые будут включать как государственные, так и частные инвестиции. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, проявляющими интерес к проекту. Планируется разбить проект на отдельные лоты для привлечения бизнеса. Сам парк займет площадь 15,4 гектара, значительная часть которой будет отведена под озеленение.
Этнопарк задумывается как многофункциональная рекреационная зона, символизирующая переход Казани от поселения к городу. Проект призван отразить исторический облик слобод, существовавших в Казани, таких как Адмиралтейская, Ягодная и Суконная.
Этнопарк будет представлять собой мультикультурное пространство, посвященное не только татарскому народу, но и другим национальностям, проживающим в Татарстане. На территории парка появятся музеи, выставочные залы, гастрономические объекты и зоны для знакомства с народными ремеслами.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова назвала Адмиралтейскую слободу уникальным пространством и отметила, что концепция этнопарка является наиболее удачным решением среди ранее предлагавшихся проектов. Она также добавила, что подобные парки становятся популярными во многих городах мира.
Этнопарк станет площадкой для проведения культурных мероприятий, фестивалей и концертов, а также предложит различные виды отдыха в зависимости от сезона, включая катание на санях зимой и конные прогулки и лодочные маршруты летом. Министерство культуры будет отвечать за культурную программу парка.
Важным условием при создании парка является сохранение исторического и культурного окружения. Проект учитывает интересы расположенного рядом Зилантова монастыря, поэтому в нем не будет шумных аттракционов, способных нарушить покой территории. Создание этнопарка станет важным шагом в комплексном развитии Адмиралтейской слободы.