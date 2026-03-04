4 миллиарда на первый этап: каким буде этнопарк в Адмиралтейской слободе

По словам директора Института пространственного планирования Олега Григорьева, идея этнопарка разрабатывалась полтора года, и теперь начинается этап реализации. Первые результаты можно ожидать через три года, а полное освоение территории займет около десяти лет. Выбор локации обусловлен наличием удобной муниципальной земли недалеко от центра города, что обеспечит хорошую транспортную доступность. Кроме того, территория в пойме реки Казанки нуждается в экологической реабилитации, что является неотъемлемой частью проекта.